Calciomercato Inter, l'agente di Badelj svela: "In contatto con due club italiani"

02/01/2017 22:03

CALCIOMERCATO INTER BADELJ MILAN ROMA / Il futuro di Milan Badelj continua a tenere banco. Come vi abbiamo svelato, Inter, Milan e Roma non hanno fretta su di lui. Così come il croato non è restio a continuare alla Fiorentina fino a giugno. Non per questo, però, i contatti su di lui si sono fermati: "Ultimamente non ho parlato con nessun dirigente della Roma - ha spiegato l'agente Dejan Joksimovic a 'laroma24' - Sto parlando un po' invece, con il Milan e con l'Inter. Le dico di più, se Badelj avesse avuto più di un anno e mezzo di contratto, il suo valore sarebbe stato intorno ai 30-40 milioni. Perchè lui gioca titolare con la Croazia e gente come Brozovic o Kovacic, i quali non sono nemmeno titolari in nazionale hanno delle quotazioni intorno ai 40-50 milioni".

D.G.