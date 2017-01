Calciomercato Napoli, agente Zerbin: "Prima Carpi, poi in azzurro. C'era anche la Juve"

02/01/2017 21:45

CALCIOMERCATO NAPOLI ZERBIN JUVENTUS / Il Napoli chiude l'acquisto del giovane Alessio Zerbin. "Il calciomercato non è ancora aperto, non c'è nulla di ufficiale, ma è un'operazione che sarà formalizzata ad inizio anno nuovo - ha spiegato il suo agente Giulio Marinelli a 'Radio Crc' - Ci dà molta soddisfazione, soprattutto al ragazzo, che ha giocato in D sotto età, al di sotto della normativa e che Giuntoli ha individuato. Da settembre-ottobre ad oggi è stato oggetto di attenzioni da parte di tutti i principali club italiani, a partire da Juventus ed Inter. Ha mantenuto le giuste dimensioni, per un giovane è sempre delicato sentire questi interessamenti. Al momento di prendere la decisione sul club da scegliere non ha avuto dubbi e Giuntoli è stato convincente. Il Napoli per lui è un sogno, ma finirà la stagione al Carpi. Aspettiamo con pazienza, è un '99, ma anche con curiosità perché ha doti impressionanti", ha concluso.

Dichiarazioni, queste di Marinelli, che confermano quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva: il Napoli si è aggiudicato Zerbin e lo girerà in prestito al Carpi.

D.G.