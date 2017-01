Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Ghoulam: c'è anche il Chelsea

02/01/2017 21:25

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM CHELSEA / Problemi per il Napoli: aumentano le pretendenti per Faouzi Ghoulam. Oltre a Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, spunta anche il Chelsea di Conte. Come riporta 'The Sun', il manager dei 'Blues' ha bisogno di un'alternativa di livello a Marcos Alonso. Il club azzurro non è fermo a guardare: De Laurentiis sta cercando di trovare un'intesa col terzino algerino per il rinnovo contrattuale (con sostanzioso ritocco dell'ingaggio).

D.G.