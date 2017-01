Fifa, Moggi: "Infantino ha solo un difetto. Futuro? Mi diverto come giornalista"

02/01/2017 21:11

FIFA MOGGI INFANTINO FUTURO / Luciano Moggi torna a parlare. L'ex dg della Juventus ha fatto il punto sul suo futuro non escludendo la possibilità di ritornare a lavorare: "Vedremo - ammette a 'The Corner' - Io devo dire una cosa, che come giornalista e opinionista mi diverto molto, perché do dei consigli agli allenatori che vedo che sono attenti a leggermi. Poi, se sbaglio, pazienza. Invece facendo l'operatore in una società di calcio se sbaglio ne pago le conseguenze. Quindi tutto sommato è più divertente il lavoro da giornalista che non quello di operatore".

INFANTINO - "E' una persona diversa dalle precedenti. E’ una persona pulita che sostanzialmente vuole il bene del calcio. L’unico suo difetto è essere interista, se si può chiamare difetto. Però io credo molto in Infantino perché è un personaggio che ha a cuore le sorti del calcio, a differenza di Blatter e Platini, che avevano a cuore altre cose".

M.S.