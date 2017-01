Real Madrid, sprint su Weigl per battere la concorrenza di Barcellona e City

02/01/2017 20:55

REAL MADRID WEIGL BARCELLONA MANCHESTER CITY / Il Real Madrid è pronto a piazzare la zampata per Julian Weigl. Come riporta 'As' i 'Blancos' hanno deciso di affondare il colpo per il regista del Borussia Dortmund in moda da anticipare la concorrenza di Barcellona e del Manchester City. A tal proposito si sono già assicurati il sì degli agenti del ragazzo che hanno lasciato ai madrileni una corsia preferenziale: l'idea è quella di intavolare una trattativa coi tedeschi non a gennaio, bensì a giugno.

D.G.