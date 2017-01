Calciomercato Milan, per Storari si attende il rientro di Galliani: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/01/2017 20:51

CALCIOMERCATO MILAN STORARI GALLIANI - Marco Storari adesso è davvero ad un passo dal ritorno al Milan. In rotta col Cagliari, il 39enne portiere pisano tornerà, a meno di clamorosi colpi di scena, a vestire la maglia rossonera e a fare da chioccia al giovane Donnarumma. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si attende solo il ritorno a Milano dalle vacanze in Sudamerica dell'amministratore delegato Adriano Galliani per la definitiva quadratura del cerchio di un affare chiuso al 90%. Storari lascerà Cagliari a titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2017. Gabriel dovrebbe fare il percorso inverso e vestire il rossoblu in prestito fino al termine della stagione.