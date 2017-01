Calciomercato Bologna, ESCLUSIVO: aumentano le pretendenti in B per Floccari

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/01/2017 20:37

CALCIOMERCATO BOLOGNA FLOCCARI BARI SPAL PERUGIA / Dopo appena un anno l'avventura sotto le Due Torri per Sergio Floccari sembra essere giunta già al capolinea. Negli ultimi giorni il 35enne bomber calabrese è stato accostato con insistenza al Bari (che ha messo sul piatto un contratto da un anno e mezzo più un futuro dietro la scrivania), ma anche da Cesena e Vicenza. Ma non sono le uniche a corteggiare il numero 26 del Bologna: come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, anche la Spal e il Perugia si sono iscritte alla corsa. Un pokerissimo di squadre per una punta che in Serie B potrebbe davvero fare la differenza.