Premier League, West Ham-Manchester United 0-2: Mata-Ibra, Mourinho non si ferma più

02/01/2017 20:24

MANCHESTER UNITED IBRA MOURINHO / Prosegue l'ottimo momento del Manchester United di Mourinho. La squadra del portoghese ha battuto in trasferta il West Ham. I padroni di casa, rimasti in dieci dopo solo 15 minuti per l'espulsione di Feghouli, sono stati piegati dalle reti di Mata e Ibrahimovic.

West Ham-Manchester United 0-2

63' Mata, 78' Ibrahimovic

CLASSIFICA: Chelsea 49, Liverpool 44*, Manchester City 42*, Arsenal 40, Tottenham 39, Manchester United* 39, Everton 30*, West Bromwich 29*, Southampton 24*, Bournemouth 24, Burnley 23*, Watford 22, West Ham* 22, Stoke City 21, Leicester 21*, Middlesbrough 19*, Crystal Palace 16, Sunderland 15*, Hull 13*, Swansea 12.

* una partita in più

M.S.