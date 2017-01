Juventus, Moggi: "Calciopoli? Non è cambiato nulla. Inter sempre a 15 punti"

02/01/2017 20:20

JUVENTUS INTER CALCIOPOLI MOGGI / Le news Juventus, nonostante siano passati 10 anni, spesso sono legate alle vicende Calciopoli. L'evento che ha sconvolto il mondo del calcio italiano torna alla ribalta con le parole di Luciano Moggi, che ha concesso un'intervista a 'The Corner', programma di 'EuroNews'. L'ex Direttore generale bianconero prova a spiegare perché Calciopoli è sempre d'attualità: "La scusante di quelli che perdono è sempre Calciopoli. Vediamo l’Inter ogni qualvolta perde una partita: 'Ah, Calciopoli'. La sostanza è che nel 2006 era a 15 punti dalla Juventus e adesso è ancora a 15 punti dalla Juventus. Quindi non è cambiato niente e Calciopoli non esiste più. Io credo che sia una cosa importante ma difficile da togliere dalla mente dei tifosi, perché purtroppo i tifosi della Juventus la pensano in un modo, i tifosi delle altre squadre la pensano in un altro. E le squadre perdenti praticamente sono quelle che si lamentano".

Juventus, Moggi: "I bianconeri vincevano perché avevano i migliori giocatori"

Moggi, uomo designato a rafforzare la Juventus durante il calciomercato, si difende: "Sono considerato l’ideatore di Calciopoli, però non hanno ancora detto dov'erano le frodi. Erano nella mente di chi sostanzialmente ha creato l'indagine, soprattutto da quelli che hanno perseguito, che poi han concluso l'indagine. Io non ho visto se non un qualcosa che voleva significare anteporre il fatto a una sostanza che era nella mente degli altri. La Juventus vinceva perché c'era Moggi che aiutava la Juventus e non è così. La Juventus vinceva perché aveva giocatori buoni e migliori degli altri. Per parlare di Calciopoli si sarebbero dovute prendere in considerazione tutte le squadre, perché il calcio va visto a 360 gradi, e non certamente prendendo una squadra ed escludendo tutte le altre".

M.S.