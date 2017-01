02/01/2017 19:42

UDINESE PENARANDA MALAGA - E' durata metà stagione l'esperienza di Adalberto Peñaranda in serie A. L'attaccante venezuelano, 19 anni, è a Malaga dove quest'oggi ha sostenuto la prima parte di visite mediche: lo riporta 'As'. Domani la seconda parte degli esami e, se tutto andrà per il verso giusto, arriverà l'ufficialità del passaggio del calciatore al club spagnolo.

A.L.