02/01/2017 19:29

CALCIOMERCATO ROMA MIKEL / Potrebbe essere la Spagna nel futuro di Obi Mikel: il nigeriano, che non rientra nei piani del Chelsea di Conte, è destinato a cambiare squadra già a gennaio (in estate gli scade il contratto) ed è stato accostato anche alla Roma. Come si legge sul 'Daily Mail', il centrocampista starebbe valutando la possibilità di andare al Valencia squadra che ha mostrato interesse nei suoi confronti.

B.D.S.