02/01/2017 19:26

VILLARREAL JOKIC RESCISSIONE - E' finita l'avventura di Bojan Jokic al Villarreal. Attraverso il sito ufficiale, il club spagnolo ha reso noto l'accordo per la rescissione del contratto (in scadenza il 30 giugno prossimo) col 30enne difensore sloveno con un passato al Chievo. Il calciatore sarà così libero di sistemarsi in un altro club nel corso di questa finestra di calciomercato.

A.L.