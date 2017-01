FOTO - West Ham-Manchester United, rosso diretto a Feghouli: entrata dura con Jones

02/01/2017 18:49

WEST HAM MANCHESTER UNITED/ Arriva un'altra esplusione diretta in Premier League dopo il brutto fallo di Fernandinho in Manchester City-Burnley. Stavolta tocca a Feghouli, cacciato dopo un duro contrasto con Jones, difensore del Manchester United. Entrambi cercavano il pallone, ma il centrale dei 'Red Devils' è riuscito a calciarlo per primo e Feghouli, in ritardo, non è riuscito a togliere la gamba. Un intervento duro ma che ha scatenato molte polemiche per il rosso diretto estratto dal direttore di gara: in molti, su 'Twitter', credono bastasse un giallo.

S.F.