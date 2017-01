Roma, Alisson e la panchina: "Ci sono rimasto male, è un test di pazienza"

02/01/2017 18:23

ROMA ALISSON / Non può essere contento di essere il numero 12 della Roma ma Alisson raccnota con calma le sue senssazioni in un'intervista rilasciata a 'globoesporte': "Mi ha infastidito iniziare dalla panchina, sono venuto a Roma per giocare. Per la panchina ci sono rimasto male ma so che piaccio a società e Spalletti. Vivo questa situazione come un test di pazienza, devo aspettare un po'".

Alisson racconta poi il rapporto con i tifosi giallorossi: "L'affetto che ti danno è bellissimo: tanti tifosi ci aspettano dopo l'allenamento tutti i giorni".

B.D.S.