02/01/2017 18:12

SWANSEA CLEMENT / Lo Swansea si affida a Paul Clement per la salvezza: dopo che il Bayern ha autorizzato il vice di Ancelotti a trattare con il club gallese, le parti hanno trovato un accordo. Clement, riferisce 'skysports.com', prenderà il posto di Bob Bradley, esonerato qualche giorno fa, e si legherà allo Swansea per due anni e mezzo. L'ormai ex Bayern inizierà a lavorare con i gallesi mercoledì.

B.D.S.