02/01/2017 18:26

CALCIOMERCATO LAZIO/ Paul-Georges Ntep si allontana dalla Lazio: l'esterno offensivo del Rennes, ancora nel mirino dei biancocelesti per gennaio dopo averlo seguito a lungo in estate, difficilmente prenderà la strada per Roma. Come riportato da 'France Football', è lui il calciatore scelto dal Wolfsburg per rimpiazzare Draxler dopo la sua cessione al Paris Saint-Germain.

S.F.