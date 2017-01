Calciomercato Pescara, non solo Cerri: tris di colpi dalla Juventus

02/01/2017 18:02

PESCARA JUVENTUS CERRI MANDRAGORA / Il Pescara si affida ai giovani della Juventus per la missione salvezza: se Alberto Cerri è ormai da considerarsi un calciatore biancoazzurro (oggi si è già allenato con Oddo in attesa dell'ufficialità), gli abruzzesi potrebbero presto rinforzarsi con altri due bianconeri. Come si legge su 'tuttosport.com', si tratta di Rolando Mandragora, pronto a tornare dopo un lungo stop (per lui si tratterebbe di un ritorno), e Miame Thiam, attaccante esterno in prestito al Paok Salonicco.

B.D.S.