02/01/2017 17:33

CALCIOMERCATO ROMA ITURBE TORINO / In dirittura di arrivo il trasferimento di Iturbe dalla Roma al Torino: l'attaccante paraguaiano nella tarda serata di oggi arriverà in Piemonte e domani si sottoporrà alle visite mediche con la società granata. Come raccontato da Calciomercato.it, Iturbe passa al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro.

B.D.S.