Calciomercato Napoli, agente Giaccherini: "Mai sentiti Lotito e la Roma"

02/01/2017 17:06

CALCIOMERCATO NAPOLI GIACCHERINI / Giaccherini resterà al Napoli: Furio Valcareggi, agente dell'esterno azzurro, ha parlato del futuro del suo assistito a 'Centro Suono Sport', soffermandosi anche sull'interesse di Roma e Lazio: "Non ho mai sentito Lotito, né i dirigenti della Roma o Spalletti che conosco. Prima che Giaccherini tornasse a Bologna, lo proposi ai giallorossi che, dopo aver riflettuto, scelsero altre strade. Emanuele sta benissimo a Napoli con tutta la famiglia, non abbiamo avuto nessuna lusinga e gli azzurri non vogliono darlo via. Sarri l'ha voluto fortemente e ha giocato una decina di partite. Vuole restare a Napoli e non ci sono state chiamate dalle due sponde del Tevere".

B.D.S.