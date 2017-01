Premier League, West Ham-Manchester United 0-2: la cronaca del match

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/01/2017 18:15

WEST HAM MANCHESTER UNITED DIRETTA - Per la ventesima giornata della Premier League, il Manchester United di José Mourinho e Zlatan Ibrahimovic fa visita al West Ham di Slaven Bilic, ma senza Simone Zaza ormai destinato a fare ritorno alla Juventus prima del trasferimento in un altro club. I 'Red Devils' hanno bisogno di punti per non perdere il treno che porta in Europa, gli 'Hammers' vogliono allontanarsi ancora di più dalle zone calde della classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match.

CLASSIFICA: Chelsea 49, Liverpool 44*, Manchester City 42*, Arsenal 40, Tottenham 39, Manchester United 36, Everton 30*, West Bromwich 29*, Southampton 24*, Bournemouth 24, Burnley 23*, Watford 22, West Ham 22, Stoke City 21, Leicester 21*, Middlesbrough 19*, Crystal Palace 16, Sunderland 15*, Hull 13*, Swansea 12.

* una partita in più