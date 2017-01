Calciomercato Leganes, UFFICIALE: in porta si 'brinda', arriva Champagne

03/01/2017 03:47

LEGANES UFFICIALE CHAMPAGNE - Nuovo portiere per il Leganes. Attraverso il proprio account Twitter ufficiale, il Club Olimpo ha reso nota la cessione di Nereo Champagne al club spagnolo. Il 31enne estremo difensore argentino si trasferisce nella Liga in prestito fino alla fine della stagione per 150 mila euro più bonus, con diritto di riscatto fissato a 950 mila euro al 30 giugno 2017. Un'operazione che rende ancora più vicino l'addio di Alberto Brignoli al Leganes: arrivato in prestito nell'estate scorsa, il 25enne portiere di proprietà della Juventus ha collezionato solo due presenze per un totale di 150 minuti. Al calciatore potrebbe essere interessato qualche club della nostra serie B.

