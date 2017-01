Calciomercato Fiorentina, pressing serrato dalla Francia per Debuchy

03/01/2017 02:30

CALCIOMERCATO FIORENTINA - In passato, Juvetus, Roma ed Inter sono state accostate a più riprese a Mathieu Debuchy, senza che però il giocatore riuscisse a trasferirsi in Italia. Ora che però il rapporto con Wenger (e di conseguenza con il club) i è deteriorato, il 31enne terzino destro francese potrebbe lasciare l'Arsenal e tornare di moda. Appare ormai certo che nonostante un contratto fino al 2019, l'esterno lascerà Londra. Nell'ultimo periodo, si è parlato per lui soprattutto di Fiorentina, Espanyol e Manchester United: stando però a quanto riferito dal tabloid britannico 'Mirror', la pista più concreta sarebbe quella di un ritorno in patria. Bordeaux (sua ex squadra) e l'OM di Garcia, starebbero già lavorando al colpo.

F.S.