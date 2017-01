Panchina d'Oro, parte la petizione per assegnarla al sindaco di Amatrice

02/01/2017 16:52

PANCHINA D'ORO PIROZZI/ Su 'Change.rg', è partita la petizione per assegnare la Panchina d'Oro a Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice che oltre a ricoprire il ruolo di primo cittadino del paese colpito in estate dal Terremoto, di professione fa l'allenatore. A causa del disastro, Pirozzi ha dovuto infatti abbandonare la panchina del Trastevere, società romana di Serie D, per stare vicino ai suoi concittadini. La raccolta firma ha già raggiunto quota 15mila per un gesto che sarebbe simbolico chiesto a gran voce con la seguente motivazione: "Mister Sergio Pirozzi, professione allenatore di calcio, ha dovuto abbandonare la Sua Passione a seguito del terremoto del 24 agosto che ha sconvolto il centro Italia e in particolare Amatrice, città della quale è Sindaco. Alla Sua Passione ha anteposto la Sua Terra, la Sua Città diventando l'Allenatore della Sua Gente. Un riconoscimento come questo, assegnato ogni anno ai migliori allenatori delle varie categorie, penso che sia un segnale per tutta la categoria definendo un nuovo orizzonte della Professione che non vive solo all'interno del rettangolo di gioco".

S.F.