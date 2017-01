Calciomercato Roma, Doumbia dice no alla Cina

02/01/2017 16:36

CALCIOMERCATO ROMA DOUMBIA / La Cina che compra tutti non riesce a fare breccia nel cuore di Seydou Doumbia: come si legge su 'gazzetta.it', l'attaccante ivoriano avrebbe rifiutato un paio di offerte provenienti dalla Cina. Attualmente in prestito al Basilea, che vanta in diritto di riscatto da 6,5 milioni di euro, Doumbia vorrebbe restare in Svizzera almeno fino al termine della stagione e spera in un riscatto del club elvetico. Niente da fare quindi per la Roma che avrebbe ricevuto sondaggi da club cinesi pronti a sborsare 10 milioni di euro per il trasferimento di Doumbia.

B.D.S.