FOTO - Manchester City-Burnley, follia Fernandinho: rosso diretto

02/01/2017 16:40

MANCHESTER CITY BURNLEY/ Minuto 32' di Manchester City-Burnley: Fernandinho entra a due piedi su Gudmundsson, commettendo un fallo assurdo in mezzo al campo. Un intervento 'killer' che ha costretto l'arbitro ad estrarre il rosso diretto. Diverse le proteste da parte del brasiliano e dei suoi compagni, ma dal replay si evince come la sua entrata a 'forbice' abbia colpito in pieno il piede dell'avversario, giustificando la scelta del direttore di gara.

S.F.