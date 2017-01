Serie A, Sacchi: "Supremazia morale Juventus. Montella pensa solo a difendere"

02/01/2017 16:14

SERIE A SACCHI / La Juventus mondiale, il Napoli del bel gioco e il Milan di Montella: parla di tutte le news Serie A Arrigo Sacchi in un intervento a 'Radio Onda Libera'. L'ex commissario tecnico della Nazionale racconta il suo punto di vista sulle grandi del nostro campionato e 'spegne' le speranze scudetto delle inseguitrici della Juventus.

Sono i bianconeri, al di là di quello che dirà il prossimo calciomercato, i dominatori incontrastati del calcio italiano e Sacchi ne spiega il motivo: "C'è una supremazia morale indiscutibile: la Juventus è l'unica realtà italiana che può competere a livello mondiale".

Un dominio che non è intaccato neanche dal bel gioco: "Il Napoli esprime il calcio migliore ma non ha la statura dei bianconeri. Inoltre la Juve ha cinque volte il fatturato degli azzurri. La storia conta molto e il Napoli, e gli altri club, lo pagano. Senza Higuain stanno facendo più gioco ddi un anno fa".

Ma non basta,come non basta alla Roma giocare bene: "Anche i giallorossi fanno un bel calcio, in un ambiente che si esalta e deprime allo stesso modo". Un altalena di umori che non è, invece, il problema del Milan del tifoso rossonero Montella a cui Sacchi non risparmia qualche critica: "E' una squadra giovane e Montella lavora bene. Negli ultimi anni però si è un po' involuto: eccessiva prudenza pensando solo a difendere".