Calciomercato Napoli, Gabbiadini tra Premier e Bundesliga: le ultime di CM.IT

02/01/2017 16:01

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI - L'arrivo di Leonardo Pavoletti, ancora non ufficializzato, al Napoli ha chiuso definitivamente le porte a Manolo Gabbiadini. L'attaccante, dopo l'infortuni di Milik, non ha trovato la continuità di rendimento e i gol che invece Dries Mertens è riuscito a realizzare da 'falso nueve'. Le prestazioni del belga hanno spinto ancora più ai margini del progetto tecnico l'ex atalantino, vicinissimo al rinnovo pochi mesi fa, prima del cambiamento d'orizzonte da parte della società di De Laurentiis. In questa sessione di mercato Gabbiadini lascerà, a meno di clamorosi colpi di scena, il Napoli: ecco la situazione.

Calciomercato Napoli, per Gabbiadini duello Premier-Bundesliga

E' di oggi la notizia, che arriva dalla Francia, che vorrebbe l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia pronto ad offrire 18 milioni di euro per l'attaccante. Ma sono soprattutto le squadre di Inghilterra e Germania ad aver mosso i passi più concreti. In particolare, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale Wolfsburg, Southampton e, in seconda fila, Schalke 04, rappresentano le possibilità più interessanti per il calciatore e per il calciomercato Napoli. Alle loro spalle lo Stoke City e anche i francesi che hanno mostrato interesse, ma non hanno ancora approfondito il discorso. La richiesta del club campano si aggira sui 18/20 milioni di euro, mentre al ragazzo andrebbe riconosciuto un ingaggio da circa 2.5 milioni di euro per i prossimi 3/4 anni, la stessa cifra che il Napoli gli avrebbe corrisposto nel caso in cui si fosse firmato il nuovo contratto fino al 2021, poi sfumato. Una situazione, dunque, in divenire per Gabbiadini, ma quel che appare al di fuori di ogni dubbio è il suo addio alla squadra di Sarri e, con ogni probabilità, anche alla serie A.