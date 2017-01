Calciomercato Sampdoria, la Premier League chiama Cigarini

02/01/2017 15:45

CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ Potrebbe proseguire in Inghilterra la carriera di Luca Cigarini, centrocampista che fatica a trovare spazio nella Sampdoria. Stando a quanto riportato da 'Il Secolo XIX', il Watford di Walter Mazzarri - che lo ha già allenato al Napoli - ha manifestato interesse nei suoi confronti. Come anticipato dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it nei giorni scorsi, è previsto a inizio anno un incontro con la Sampdoria per decidere il futuro di Cigarini.

S.F.