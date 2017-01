Napoli-Sampdoria, Regini determinato: "Vogliamo prestazione e risultato"

03/01/2017 01:26

NAPOLI SAMPDORIA REGINI / Vasco Regini determinato in vista della rirpesa del campionato. Il difensore doriano ha parlato della partita del 'San Paolo' tra Napoli e Sampdoria: "Abbiamo trascorso le feste in famiglia, ma ora siamo super determinati e concentrati per ripresa del campionato - le sue parole ai microfoni del club - Mi aspetto un Napoli che vorrà ripartire con una vittoria davanti al proprio pubblico, ma dopo la sosta le partite sono particolari e noi andremo là per ripartire sia dal punto di vista della prestazione che del risultato. Loro hanno grandi giocatori, ma la vittoria ci manca da troppo tempo". Per Regini si tratta di una partita contro una ex squadra, essendo stato acquistato in prestito dagli azzurri circa un anno fa.

M.D.A.