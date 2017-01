Calciomercato Inter, Simeone: "Calciatori e tifosi dovranno sopportarmi ancora"

02/01/2017 14:48

INTER SIMEONE ATLETICO MADRID / Diego Simeone e l'Atletico Madrid insieme ancora: questo quanto si può decifrare dalle prime parole del 2017 del tecnico argentino. Da tempo accostato all'Inter, il 'Cholo' ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Las Palmas valida per gli ottavi di finale di coppa del Re, soffermandosi anche sul futuro: "Dico la stessa cosa del presidente Gil Marin: ho un contratto di un anno, calciatori e tifosi possono continuare a sostenirmi o sopportarmi. Quello che scelgono".

B.D.S.