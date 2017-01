Calciomercato Sampdoria, il desiderio di Quagliarella: "Voglio rinnovare"

02/01/2017 14:42

CALCIOMERCATO SAMPDORIA QUAGLIARELLA / Fabio Quagliarella ha le idee chiare sul suo futuro. Il forte attaccante della Sampdoria, in scadenza a giugno 2017, vuole restare ancora in maglia blucerchiata: "Desiderio del 2017? Rinnovare con la Sampdoria, perché sono in scadenza. Grandi linee dovremmo esserci, non penso che ci saranno problemi. - le sue parole a 'Sky' - Riprendere con il Napoli è capitato anche nelle scorse stagioni, sembra quasi destino. Io provo sempre un affetto particolare, non è una partita come le altre. Ricordo benissimo il periodo passato con la maglia azzurra e anche le volte che sono tornato da avversario. Sarà bellissimo".

M.D.A.