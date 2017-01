Calciomercato Juventus, affondo di Cannavaro per un bianconero

02/01/2017 14:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / La Cina ancora sulla strada della Juventus: se, come anticipato da Calciomercato.it, Axel Witsel ha scelto il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, un bianconero potrebbe seguirlo. Come riferisce 'tuttosport.com', infatti, il club dell'ex capitano della Nazionale avrebbe messo gli occhi su Mario Mandzukic e mosso i primi passi concreti per portarlo nel campionato cinese. Il calciomercato Juventus segnala così l'offerta da 28 milioni di euro recapitata alla società campione d'Italia più quella da 7,5 milioni l'anno fatta pervenire al calciatore: in entrambi i casi, però, la formazione cinese ha dovuto incassare un rifiuto.

La Juventus non sembra intenzionata a privarsi di Mandzukic in questa finestra di calciomercato, almeno non a queste cifre, così come il croato non vorrebbe lasciare i bianconeri e il calcio europeo per il più ricco ma meno competitivo calcio cinese.

Calciomercato Juventus, no alla Cina per Mandzukic

Il doppio no potrebbe però non essere definitivo se il Tianjin dovesse tornare alla carica con una nuova offerta: dopo averci provato per Kalinic, Cannavaro è tornato a guardare a un bomber del nostro campionato e sarebbe pronto anche a rilanciare per Mandzukic. Possibile allora che nelle prossime settimane alla Juventus arrivi un'offerta anche di 40 milioni di euro e a quel punto non è detto che il club bianconero non si sieda a trattare. Da vedere poi la posizione del calciatore davanti a un rialzo della proposta, per adesso Juve e Mandzukic vanno ancora a braccetto e dicono no alla Cina.

B.D.S.