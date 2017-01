Calciomercato Torino, per il centrocampo c'è anche Donsah

02/01/2017 14:04

CALCIOMERCATO TORINO / Torino a caccia di rinforzi per la linea mediana. Con Acquah impegnato in Coppa d'Africa, riporta 'Tuttosport', i granata potrebbero affidarsi Godfred Donsah, giovane centrocampista del Bologna. Il calciatore non dovrebbe rientrare nella lista di convocati del Ghana e potrebbe quindi fare al caso di Mihajlovic. Il suo cartellino si aggira sui 5 e i 6 milioni di euro, ma il 'Toro' potrebbe abbassare le pretese inserendo Martinez nell'affare. Le alternative sono Castro, Poli e Ntcham.

M.D.A.