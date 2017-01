Calciomercato Napoli, l'agente di Cragno: "Piace molto a Giuntoli"

02/01/2017 13:40

CALCIOMERCATO NAPOLI CRAGNO / Napoli alla ricerca di un portiere. Con Rafael e Sepe incerti del loro futuro in azzurro, la società potrebbe vagliare già a gennaio l'ipotesi di cambiare qualcosa. Alessio Cragno, estremo difensore del Benevento, potrebbe essere uno dei nomi seguiti da Giuntoli. Tuttavia, Graziano Battistini, suo procuratore, ha spiegato: "E' molto giovane e interessante, sta facendo bene e se ne parla anche poco visto il suo valore - le sue parole a 'Radio Crc' - Domenica dopo domenica sta dimostrando di avere tutte le potenzialità per essere un grande portiere e non mi sorprenderebbe che un club importante come il Napoli possa mettergli gli occhi addosso. Se Giuntoli avesse visto Benevento-Pisa, avrebbe già preso Alessio vista la sua prestazione. Detto questo, non dimentichiamo che il portiere è di proprietà del Cagliari e punta molto su di lui. Giuntoli stima moltissimo Cragno, ma questo non significa che intavolerà una trattativa".

M.D.A.