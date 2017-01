Calciomercato Juventus, Fellaini torna di moda

02/01/2017 13:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS FELLAINI / Sfumato Axel Witsel, la Juventus continua a cercare un rinforzo a centrocampo. Tra i tanti nomi seguiti dalla compagine bianconera, potrebbe tornare di moda anche quello di Marouane Fellaini. Secondo 'calciomercatoweb.it', infatti, di recente ci sarebbero stati nuovi sondaggi per il centrocampista belga, che sabato ha disputato una gara da titolare dopo 7 partite in panchina. Nel caso in cui dovesse muovere passi concreti, la dirigenza zebrata proverà a chiedere un prestito con diritto di riscatto al Manchester United.

D.T.