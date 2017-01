Calciomercato Lazio, per l'attacco c'è anche Lasagna: parla l'agente

02/01/2017 13:16

CALCIOMERCATO LAZIO / Lazio alla ricerca di un sostituto di Ciro Immobile. I biancocelesti stanno sondando il mercato per scovare il calciatore più adatto e, come riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbero messo nel mirino anche Kevin Lasagna, attaccante del Carpi messosi in mostra l'anno scorso in Serie A. Classe '92, il calciatore ha una valutazione che si aggira sui 5 milioni di euro. Intervistato da 'laziopress.it', l'agente del calciatore, Massimo Briaschi ha dichiarato: "Personalmente non ho sentito nessuno della Lazio. Non posso sapere se c’è stata una chiacchierata tra i due club. Stiamo parlando di una piazza importante e graditissima al giocatore”. Come ancticipato da Calciomercato.it, la Lazio segue anche Avenatti, per il quale non sono stati fatti ancora passi concreti. Altri nomi per l'attacco sono Paloschi, Gabbiadini, Braithwaite e Locadia.

M.D.A.