Calciomercato Roma-Torino, non solo Iturbe (fatto): ecco tutti i nomi in ballo

02/01/2017 12:34

ROMA TORINO ITURBE / Non solo Castan, Iago Falque (vicino al riscatto per 6 milioni di euro) e Juan Manuel Iturbe, il Torino vuole rafforzare in questa sessione di calciomercato il collaudato canale con la Roma anche con l'affare Skorupski. Il portiere polacco, in prestito all'Empoli, è stato individuato da Cairo come il sostituto ideale di Hart, destinato ad un ritorno in Premier. Tradotto: dovrebbe tornare alla base per poi essere ceduto ad un'altra società britannica, disposta a spendere circa 15-20 milioni di euro. Intanto, procede spedita l'operazione per il nazionale paraguaiano. Il Torino vorrebbe averlo a disposizione già da domani, ma la Roma ha preso tempo. Con Salah impegnato nella prossima Coppa d'Africa e con poche alternative in attacco, il club giallorosso vorrebbe rimandare di almeno una settimana lo sbarco dell'ex Verona (affare sulla base di un prestito e diritto di riscatto a 12 milioni).

Calciomercato Torino, avviata la trattativa per Skorupski

Tornando a Skorupski, il portire polacco conserva una valutazione di circa 7 milioni di euro. E' la prima scelta di Cairo per la porta, sponsorizzata in prima linea dal tecnico Mihajlovic. E proprio il numero uno dei granata si era esposto più volte in merito alle prossime mosse della sua società: "Puntiamo all'Europa, ci siamo dichiarati subito". Altri nomi in orbita granata sono i giovani Marchizza, Machin e Seck. I tre sono già stati al centro di una recente discussione tra il ds del Sassuolo Angelozzi e il collega Massara. Il giovane terzino ex Lazio si conferma tra i maggiori indiziati a lasciare la Capitale il questa finestra invernale.

I.T.