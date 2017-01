Manchester United, Ibrahimovic ATTACCA i giornalisti: "Sparano solo m..."

02/01/2017 12:57

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic si scaglia contro le critiche e la stampa. In una lunga intervista al 'Telegraph', il fuoriclasse svedese sbarcato in Inghilterra nello scorso calciomercato estivo, ha fatto il punto sul suo momento con la maglia dei 'Red Devils'. E ai giornalisti si è rivolto così: "Le critiche mi danno un sacco di energie, credetemi. Un sacco di energia perché gli altri vengono pagati per sparare m***a e io vengo pagato per giocare con i piedi, è per questo che mi piace".

L'attaccante ha parlato anche delle sue sensazioni con la maglia della formazione di Mourinho: "Non ho rimpianti ad aver rimandato il trasferimento in Premier League. Ogni anno i club inglesi mi chiamavano, ma io volevo venire quando tutti mi avrebbero ritenuto troppo vecchio. Sono super felice e spero che la squadra possa continuare la cavalcata. Io mi sento bene, non so quanti anni mi rimangano nel calcio, ma io mi sto divertendo. Sono arrivato in Premier e nessuno pensava che me la potessi giocare, ma come al solito gli ho fatto mangiare le p***e".

Manchester United, Ibrahimovic: "Possiamo ancora vincere il titolo"

Il Chelsea di Conte è primo in Premier Legue con sei punti di vantaggio dal Livepool e ben 13 dallo United. I 'Blues', quando manca ancora molto al termine della stagione, sono quindi favoriti per la vittoria finale, ma le ultime news estero vedono i 'Red Devils' ancora convinti della rimonta. Sono infatti ben cinque le vittorie consecutive dello United in Premier: se dovesse perdurare questo stato di forma non è da escludere nulla. Lo svedese ha deciso di non alzare bandiera bianca: "Possiamo ancora vincere il titolo. Non abbiamo perso per dieci partite, se le altre squadre commettono errori, chi lo sa...". L'ex Juve, Milan ed Inter figura tra i giocatori in scadenza 2017. Tuttavia, il suo accordo può rinnovarsi automaticamente.

M.D.A.