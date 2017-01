Juventus, UFFICIALE: Asamoah NON convocato per la Coppa d'Africa

02/01/2017 12:43

JUVENTUS ASAMOAH COPPA D'AFRICA / Ora è ufficiale: il centrocampista della Juventus Kwadwo Asamoah non è stato convocato per la Coppa d'Africa. Il commissario tecnico del Ghana Avram Grant ha reso noto l'elenco dei calciatori scelti per la manifestazione continentale. Di seguito la lista, con gli 'italiani' Badu e Acquah:

Portieri: Razak Braimah, Adam Kwarasey, Richard Ofori.

Difensori: Harrison Afful, Andy Yiadom, Baba Rahman, Frank Acheampong, John Boye, Jonathan Mensah, Daniel Amartey, Edwin Gyimah.

Centrocampisti: Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese), Afriyie Acquah (Torino), Thomas Partey, Mubarak Wakaso, Christian Atsu, Ebenezer Ofori, Samuel Tetteh, Joseph Larweh Attamah.

Attaccanti: Asamoah Gyan, Jordan Ayew, Abdul-Majeed Waris, Andre Ayew, Ebenezer Assifuah, Bernard Tekpetey, Rahpael Dwamena.

S.D.