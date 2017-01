Calciomercato Napoli, arriva la conferma: "Bayern su Ghoulam"

Mario D'Amiano

CALCIOMERCATO NAPOLI BAYERN MONACO / Le ottime prestazioni in campionato e in Champions League hanno messo in luce svariati talenti del Napoli. Cosi, tra rinnovi non ancora pervenuti e l'aumentare degli ammiratori, se non a gennaio, nel calciomercato estivo potrebbe partire l'assalto di alcuni club europei. Giorgio Ciaschini, osservatore di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco, ha parlato dei calciatori azzurri che piacciono ai bavaresi.

Uno su tutti è Ghoulam, che non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento. Il fratello-agente Samir vuole aumentare l'ingaggio portandolo a 2,5 milioni contro i 2 (con bonus) offerti dai partenopei. Ciaschini spiega: "Ghoulam lo seguiamo come facciamo con tutti i giocatori interessanti del Napoli - spiega a 'Radio Crc' - Abbiamo seguito anche Koulibaly a suo tempo, ma Ghoulam è molto interessante e i gradi club non possono non seguire questi giocatori, ma da qui a dire che sarà un giocatore di interesse immediato del mercato del Bayern ce ne passa. Noi possiamo guardare riferire e apprezzare, poi le decisioni le prende il club".

Calciomercato Napoli, da Hysaj a Milik: Bayern alla finestra

Il calciomercato Napoli vede l'interesse del Bayern anche per altri calciatori. Elseid Hysaj, che ha da poco rinnovato con gli azzurri, piace da diverso tempo ai bavaresi. Tuttavia, a catturare l'attenzione sono anche Diawara, Rog, Zielinski, Pavoletti e Milik: "Diawara l'ho visto già quando giocava al Bologna, è molto interessante e gioca in un ruolo molto ambito - prosegue Ciaschini - E' giovane ed è uno di quelli che avrà una prospettiva futura molto buona. Hysaj? Il Napoli ha tantissimi giocatori validi, vanta giovani di qualità e vanno fatti i complimenti a chi segue il mercato del Napoli. Hysaj fa parte dei giocatori importanti e in prospettiva anche Rog può diventare interessante, così come Zielinski. Lo stesso Milik può essere una sorpresa per chi non lo conosceva e lo stesso Pavoletti può essere di prospettiva per cui il Napoli va seguito".