Calciomercato Napoli, asta pazzesca per Mertens

02/01/2017 12:17

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Autore sin qui di un'ottima stagione sia nel ruolo di esterno offensivo che di 'falso nueve', Dries Mertens è stato sicuramente il calciatore rivelazione di questa Serie A, rappresentando una benedizione per i fantacalcisti che hanno deciso di puntare su di lui nonostante una titolarità non assicurata ai blocchi di partenza. Il folletto belga ha incantato tutti a suon di gol e ottime prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno in Europa. Second il 'Daily Star', infatti, per il 29enne belga potrebbe scatenarsi un'asta clamorosa che andrebbe a coinvolgere anche club di grandissimo calibro. Il 'tabloid' inglese parla di un concreto interessamento da parte di Everton, Liverpool e Tottenha, rilanciando anche le voci passate sulle sirene inglesi per l'ex Psv, ma inserendo anche un elemento di novità: il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti.

Rinnovo Mertens, mezza Europa sul giocatore

Non è dunque un caso che nelle ultime settimane il rinnovo di Mertens sia diventato una delle priorità del calciomercato Napoli. Dirigenza partenopea e agenti del calciatore hanno già raggiunto un'intesa di massima per prolungare il matrimonio fino al giugno del 2021, con tanto di ingaggio raddoppiato e di clausola rescissoria. Proprio su questo aspetto, vige ancora un po' di incertezza legata all'entità e alle modalità di attivazione della stessa (solo all'estero e non da subito). Dalle parti in causa trapela comunque un grande ottimismo e, a meno di clamorosi e inattesi colpi di scena, l'annuncio ufficiale del rinnovo potrebbe arrivare entro la prima metà di gennaio.