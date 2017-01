Inter, cinesi 'pazzi' dei nerazzurri: la proposta di matrimonio fa il giro del web

02/01/2017 12:00

INTER TIFOSO MATRIMONIO / Il marchio Inter continua la sua espansione in Cina. Tanti sono i tifosi che anche in Oriente seguono le vicende del club nerazzurro. Così, su Weibo, noto social network diffuso in Cina, sono spuntate alcune foto di una insolita proposta di matrimonio che hanno poi fatto il giro del web. Un tifoso ha indossato la maglia nerazzurra con sopra scritto "Sposami" e, inginocchiatosi, ha chiesto alla sua fidanzata di accettare. Così, dopo averle regalato un anello, ha voluto anche farle firmare la maglietta (che dietro portava il numero 2017, probabilmente l'anno del loro matrimonio).

Protagonista di un gesto simile è stato Yuto Nagatomo, che poche settimane fa ha deciso di sorprendere la fidanzata con una proposta di matrimonio allo stadio 'San Siro'.

M.D.A.