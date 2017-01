Chelsea, spunta l'indizio sul colpo Vidal

02/01/2017 11:45

CHELSEA VIDAL CONTE / Antonio Conte punta dritto su Arturo Vidal. Il campione ex Juventus, ora in forza al Bayern Monaco, è stato uno dei 'pilastri' della formazione bianconera allenata dall'attuale manager del Chelsea. Così, adesso sembra aprirsi la strada che porta al riavvicinamento dei due. Come riportato dal 'Sun', già ci sarebbe stato un colloquio tra Conte e Vidal: il Chelsea potrebbe sborsare circa 45 milioni di euro per convincere il Bayern Monaco a cederlo.

A incrementare le voci sul possibile trasferimento, inoltre, ci ha pensato lo stesso Vidal, che su Instagram ha messo un 'like' a una notizia che parlava del possibile trasferimento al Chelsea. Quanto basta per scatenare l'entusiasmo di alcuni tifosi 'Blues', pronti a evidenziarlo sui social.

M.D.A.