Calciomercato Roma, Emery su Jesé: "Ecco quando si può fare"

02/01/2017 11:48

JESE' ROMA EMERY / Jesé è diventato il primo obiettivo di Frederic Massara, pronto a fare un blitz a Parigi nel tentativo di chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante spagnolo ha reso sicuramente al di sotto delle aspettative con la maglia del Psg, complice anche un rapporto non proprio idilliaco con Unai Emery. Proprio l'ex allenatore del Siviglia ha fatto il punto della situazione sul futuro del 23enne spagnolo, dando degli indizi ben precisi sulle volontà di club e giocatore. "Jesé ha bisogno di giocare - esordisce su 'Marca' - e quando lo ha fatto, sono stato contento del suo rendimento, l'ho visto coinvolto nel lavoro di squadra. Però è difficle riuscire a dargli la continuità che gli serve per acquisire maggiore fiducia". L'allenatore iberico ha poi fatto un assist importante al calciomercato Roma, entrando più nello specifico in merito alle future mosse dei parigini.

Jesé Roma, Emery esce allo scoperto

"E' una situazione che stiamo valutando - prosegue Emery - e dopo la sosta natalizia analizzeremo ciò che è meglio per la squadra e per il calciatore, con la speranza che Jesé diventi quel calciatore che risponda alle aspettative che ha generato in tutti noi". Comprato in estate dal Real Madrid per 25 milioni di euro, l'attaccante esterno ha catalizzato anche le attenzioni di Las Palmas, Liverpool e Tottenham, ma l'opzione giallorossa è tornata di forte attualità nel momento in cui il club iberico ha compiuto un passo indietro per via dell'elevato stipendio del ragazzo. Come detto, Frederic Massara è atteso nella capitale francese prossimamente e spera di poter mettere in piedi un'operazione che non superi i 18-20 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto.

D.T.