Calciomercato Serie A, da Cassano a Gilardino: le occasioni per gennaio

02/01/2017 12:00

CALCIOMERCATO SERIE A OCCASIONI / Il calciomercato Serie A prenderà il via ufficialmente nella giornata di domani, martedì 2 gennaio 2017, ma sono tanti già i calciatori in vetrina come occasioni di calciomercato 'per tutte le tasche'.

Un protagonista 'annunciato' è Antonio Cassano, finito ai margini del progetto Sampdoria e ora ad un bivio della sua carriera. Sono tre le offerte sul tavolo del barese: una è della Virtus Entella (la più indicata perché gli consentirebbe di rimanere vicino alla sua famiglia a Genova), una proviene da Cipro (più precisamente dall'Apoel Nicosia) e la più suggestiva è firmata Maurizio Zamparini, patron del Palermo.

Da Cassano a Gilardino il passo è breve. Anche l'attaccante di Piacenza, attualmente all'Empoli), può scegliere tra tre proposte: Pescara, Bologna e... Parma. Il 'Gila' ha militato nelle fila gialloblu dal 2002 al 2005 (segnando 50 gol in 96 presenze) ed è tentato dall'ipotesi ritorno, nonostante la prospettiva di dover calcare i campi della Lega Pro.

Un altro attaccante destinato a cambiare maglia a gennaio è Mauricio Pinilla dell'Atalanta: c'è il ritorno in Cile all'orizzonte. Sulle tracce di Antonio Floro Flores c'è il Pisa di Gennaro Gattuso, mentre Ante Budimir della Sampdoria è nel mirino del Pescara e del Crotone (si tratterebbe di un ritorno!), che segue anche Sergio Floccari, Alberto Cerri, Jonathan Biabiany e Alberto Paloschi, che piace anche alla Lazio. In casa biancoceleste c'è in uscita Djordjevic, nel mirino di Genoa e Lione.

Calciomercato Serie A, i big con la valigia: Iturbe, Gabbiadini e Zaza

Un'occasione di mercato, intanto, è stata ormai già 'colta': Juan Manuel Iturbe è ad un passo dal trasferimento al Torino in prestito con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro. La definitiva fumata bianca è attesa nelle prossime ore, con ogni probabilità nella giornata di domani.

La grande occasione ancora da cogliere sul calciomercato Serie A resta invece Simone Zaza: l'addio di Prandelli al Valencia ha rimesso in discussione il futuro di Zaza e un ritorno in Italia dopo la parentesi al West Ham è ipotesi concreta. Ultimi riflettori, infine, in casa Napoli dove in uscita c'è Manolo Gabbiadini.

S.D.