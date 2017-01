Attentato Istanbul, l'incubo di Boydas: "Non so come ho fatto a salvarmi"

02/01/2017 11:22

ATTENTATO ISTANBUL SEFA BOYDAS / Entra nel locale e dopo dieci minuti circa inizia l'impensabile. E' l'incubo vissuto da Sefa Boydas, calciatore ventunenne del Beylerbeyi SK (squadra minore di Istanbul), che nella notte del primo gennaio ha fatto i conti con il killer dell'Isis nella discoteca 'Reina' di Istanbul. Ad oggi sono 39 le vittime e 70 i feriti.

Il calciatore ha parlato dell'accaduto: "Ci stavamo sedendo al nostro tavolo e all’improvviso, vicino all’ingresso, si è alzata una nuvola di polvere e di fumo - riporta 'France Press' - Poi abbiamo sentito distintamente gli spari. Dicono che sono morte 35-40 persone ma devono per forza essere molte di più. La gente ha iniziato a scappare da tutte le parti, calpestando chi cadeva a terra. Molti devono aver perso la vita così. La mia fidanzata aveva i tacchi alti così l’ho sollevata di peso e me la sono caricata sulle spalle. Non so come sono riuscito a scappare, sono davvero sconvolto. Non ho visto chi sparava, sentivo gli spari e vedevo la gente in fuga. Ma la polizia si è mossa in fretta".

M.D.A.