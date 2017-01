Calciomercato Juventus, adesso si fa dura davvero

02/01/2017 11:13

CALCIOMERCATO JUVENTUS N'ZONZI / L'arrivo di Tomas Rincon dal Genoa non fa dormire sonni tranquilli a Massimiliano Allegri che, dopo la beffa cinese per Axel Witsel, si aspetta un ulteriore rinforzo a centrocampo. Uno degli ultimi nomi (ri)accostati al club bianconero è quello di Luiz Gustavo, mentre è più datato l'interessamento per Steven N'Zonzi. Per lasciar partire il centrocampista a gennaio, il Siviglia non sembra intenzionato a scendere sotto i 30 milioni di euro. Una cifra molto importante che è sicuramente più alla portata delle big inglesi. A tal proposito, secondo il 'Daily Express', nelle ultime ore anche l'Arsenal si sarebbe unito alla corsa per il 28enne, entrando in competizione con i bianconeri, il Chelsea e il Manchester City.

D.T.