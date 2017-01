Attentato Istanbul, l'Isis rivendica la strage

02/01/2017 11:01

ATTENTATO ISTANBUL ISIS / L'Isis ha rivendicato l'attentato della notte del primo gennaio al nightclub di Istanbul. A riferirlo, come riporta 'SkyNews', è stata la sua agenzia di stampa 'Amaq'. Per la prima volta, oltre che in arabo, l'annuncio è stato emanato anche in lingua turca. Il killer, riporta il comunicato, avrebbe quindi agito "in risposta agli ordini" del leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi. Nell'attentato alla discoteca 'Reina' sono morte 39 persone, mentre i feriti sono 70. In Turchia, intanto, continua la caccia all'autore della strage.

M.D.A.