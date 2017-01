02/01/2017 10:43

CALCIOMERCATO FIORENTINA SAHIN / La Fiorentina prepara un nuovo assalto a Nuri Sahin, in previsione del possibile addio di Milan Badelj: secondo quanto riferisce 'La Nazione', l'ipotesi di un trasferimento in Italia è gradita al centrocampista del Borussia Dortmund, 'scavalcato' in Germania da Julian Weigl.

S.D.