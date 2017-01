Calciomercato Inter, da Bergamo: FATTA per Gagliardini! Le ultime di CM.IT

02/01/2017 10:40

GAGLIARDINI INTER /Primo colpo di calciomercato Inter: Roberto Gagliardini sarà un nuovo giocatore di Pioli. Secondo 'L'Eco di Bergamo', il club nerazzurro e l'Atalanta hanno trovato nelle ultime ore l'accordo sulla base di 30 milioni di euro, da dividere tra prestito e diritto di riscatto molto elevato. L'8 gennaio - si legge sul quotidiano online - l'azzurro potrebbe essere già a disposizione del tecnico di Parma. Il presidente Percassi non è riuscito così a resistere alle lusinghe di una grande società: le dichiarazioni di intenti e le promesse sul mantenimento della rosa non sono state rispettate. Smentite pure le parole dello stesso calciatore, definito 'il Pogba bianco':

"Ora come ora penso solo all'Atalanta, stiamo facendo grandi cose e vogliamo fare la storia di questo club. A gennaio non me ne andrò sicuramente e spero di vincere tanti trofei nella mia carriera. Sto realizzando il mio sogno, sono nato a Bergamo e ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Esordire in prima squadra è stato fantastico".

Gagliardini, operazione ai dettagli con il calciatore. Juve sullo sfondo

La Juve, da tempo interessata al giocatore, potrebbe tentare di inserirsi ancora puntando sugli ottimi rapporti con l'Atalanta. Un'amicizia stretta in occasione del passaggio di Caldara (il difensore rimarrà a Bergamo almeno fino alla fine di questa estate). Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, il trasferimento di Gagliardini all'Inter non può definirsi ancora concluso in ogni dettaglio: l'entourage del giocatore sta limando in queste ore gli ultimi passaggi sul contratto. Il procuratore, Giuseppe Riso, è lo stesso che ha curato il trasferimento di Caldara a Torino. Un doppio affare nel segno della linea baby, sponsorizzata dalla Juve e imitata dall'Inter in questa sessione di calciomercato.